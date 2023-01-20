На выходных в Эстонии похолодает

В ночь на субботу облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на побережье островов температура местами околонулевая. Днем облачно без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10, в районе Рижского залива порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса мороза.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. На юге страны местами снегопады. Ветер северо-восточный 5-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов мороза, на побережье местами до 1 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер восточных направлений 4-10, в первой половине дня на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.