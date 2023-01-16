В ночь на вторник в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода, утром на юге страны местами снегопады. Ветер юго-западный и южный, после полуночи сменит направление на юго-восточное 4-9 м/с, на побережье порывами 14 м/с, утром на островах немного усилится.
Вторник выдастся ветреным и богатым на осадки
Вторник выдастся ветреным и богатым на осадки
Днем ожидается облачная погода, снег и мокрый снег распространятся с юга на север, после полудня начиная с юга страны местами возможны дожди и гололедица. Ветер юго-восточный и восточный 5-12, на островах и побережье порывами 17 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха ночью от -3 до 1 градуса тепла, днем от нуля до 3 градусов тепла.