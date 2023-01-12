В пятницу в Эстонии сохранится промозглая погода

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно. Пройдут мокрый снег и дожди, на востоке страны также снег. Ветер юго-восточный и южный 4-10, до полуночи на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.