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В пятницу в Эстонии сохранится промозглая погода

prognoz.ee
В пятницу в Эстонии сохранится промозглая погода
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Зима в Эстонии.
Зима в Эстонии. Фото: Toomas Huik

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно. Пройдут мокрый снег и дожди, на востоке страны также снег. Ветер юго-восточный и южный 4-10, до полуночи на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Днем преимущественно облачно. Пройдут мокрый снег и дожди, на востоке страны также снегопады, во второй половине дня вероятность осадков сократится. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.

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