В четверг в Эстонии ожидаются дожди и мокрый снег

В ночь на четверг в Эстонии будет облачно. Зона снегопадов и мокрого снега распространится с запада на восток материковой части страны, местами пройдут метели, на островах мокрый снег и дожди. Возможна наледь. Ветер южный, 6-12, порывами до 15, на островах и побережье 17, до полуночи до 20 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.