В ночь на среду в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих регионах пройдет мокрый снег и дождь, после полуночи и снег. Есть опасность обледенения. К утру вероятность осадков уменьшится, небо прояснится. Ветер юго-западный - западный, 5-11, на побережье порывами до 15, на островах до 18 м/сек. Температура воздуха ночью от 0 до +3°C, к утру снизится до +1..-4°C. На влажной поверхности дорог может образоваться наледь!
Прогноз погоды: доставайте коньки, в среду мы все снова выходим на лед!
В среду днем в Эстонии переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером к Юго-Западу Эстонии подойдет облачность и новая зона осадков. Ветер западных направлений, 4-10, на побережье порывами до 13 м/сек, вечером сменит направление на южное и ослабеет. Температура воздуха -4..+1°C, во второй половине дня снизится. На дорогах гололедица!
На Чудском озере в ночь на среду юго-западный ветер, 5-9, до полуночи порывами до 12 м/сек. По многим регионам пройдет мокрый снег, после полуночи и снег. К утру вероятность осадков уменьшится. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха 0..+1°C, к утру снизится до -1..-2°C.
В среду днем в Причудье ветер юго-западный - западный, 4-9 м/сек, вечером сменится юго-западным - южным и ослабеет. Преимущественно без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха -1..-2°C, во второй половине дня снизится.