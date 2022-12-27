Прогноз погоды: доставайте коньки, в среду мы все снова выходим на лед!

В ночь на среду в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих регионах пройдет мокрый снег и дождь, после полуночи и снег. Есть опасность обледенения. К утру вероятность осадков уменьшится, небо прояснится. Ветер юго-западный - западный, 5-11, на побережье порывами до 15, на островах до 18 м/сек. Температура воздуха ночью от 0 до +3°C, к утру снизится до +1..-4°C. На влажной поверхности дорог может образоваться наледь!