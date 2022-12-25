Вечером местами туман, в Западной, Центральной и Северной Эстонии складываются условия для возникновения изморози. Погода преимущественно без осадков, однако условия дорожного движения остаются зимними. Температура воздуха 3-8 градусов мороза, на морском побрежье до нуля.

Транспортный департамент напоминает, что выше всего опасность гололедицы на мостах, виадуках, проходящих через перелески дорогах, полосах разгона и торможения, на перекрестках, у автобусных остановок, а также на железнодорожных переездах.