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Условия дорожного движения остаются зимними

BNS
Условия дорожного движения остаются зимними
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Фото: Ain Liiva

По сообщению Транспортного департамента, во второй половине дня в воскресенье шоссе государственного значения и основные магистрали в основном покрыты реагентами, на отдельных участках трасс гололедица.

Вечером местами туман, в Западной, Центральной и Северной Эстонии складываются условия для возникновения изморози. Погода преимущественно без осадков, однако условия дорожного движения остаются зимними. Температура воздуха 3-8 градусов мороза, на морском побрежье до нуля.

Транспортный департамент напоминает, что выше всего опасность гололедицы на мостах, виадуках, проходящих через перелески дорогах, полосах разгона и торможения, на перекрестках, у автобусных остановок, а также на железнодорожных переездах.

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