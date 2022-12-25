В понедельник на Эстонию обрушится метель

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник будет облачно с прояснениями, временами пойдет снег. Утром облака рассеются, местами появится туман. Ветер южный и юго-восточный 3-9, на островах и западном побережье 6-11, порывы до 15 м/с. Температура 3-9 градусов мороза, , а на морском побережье - от 0 до -2 градусов.

На Чудском озере южный и юго-восточный ветер 3-7 м/с. Утром ветер усилится. Погода без осадков, но может быть туман. Видимость хорошая, но ограниченная в тумане. Мороз 6-8 градусов.

В понедельник утром будет переменная облачность без значительного дождя, во второй половине дня, начиная с юго-запада Эстонии, облачность сгустится, начнется снег и ветер. Ветер юго-восточный 4-9, порывы до 13, на островах и побережье 9-15, порывы до 20 м/с. Температура 4-10 градусов мороза, на островах от -3 до +1 градуса.