В ночь на среду в Эстонии ожидается облачная погода, дожди, около полночи на востоке страны снег и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с.
Завтра в Эстонии сохранится плюсовая температура
Завтра в Эстонии сохранится плюсовая температура
Днем ожидается облачная погода, временами дожди, возможен также мокрый снег. Ветер юго-западный и южный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 5 градусов тепла, днем 1-5 градусов тепла.
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