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Во вторник жителей Эстонии ждет приятная зимняя погода

prognoz.ee
Во вторник жителей Эстонии ждет приятная зимняя погода
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Зима в Вильянди.
Зима в Вильянди. Фото: Elmo Riig

В ночь на вторник в Эстонии уплотнится облачность, на островах дожди и мокрый снег, которые распространятся на континент, где перейдут в снег, местами ожидаются метели и гололед. Ветер юго-западный и южный 6-12, на островах и побережье порывами 18 м/с, к утру немного ослабеет.

Днем ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди и мокрый снег, до полудня на востоке страны возможен снег. Ветер юго-западный 6-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, на островах и западном побережье от нуля до 4 градусов тепла, к утру потеплеет, днем от нуля до 6 градусов тепла.

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