Во вторник жителей Эстонии ждет приятная зимняя погода

В ночь на вторник в Эстонии уплотнится облачность, на островах дожди и мокрый снег, которые распространятся на континент, где перейдут в снег, местами ожидаются метели и гололед. Ветер юго-западный и южный 6-12, на островах и побережье порывами 18 м/с, к утру немного ослабеет.