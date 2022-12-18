Как на материковой части Эстонии, так и на островах Департамент окружающей среды в воскресенье утром получил предупреждение о ветре и гололедице первого уровня.
По всей Эстонии объявлено предупреждение о ветре и гололедице
С утра государственные дороги в Западной Эстонии и на островах покрыты инеем. В Центральной Эстонии и в Пярнуском уезде сохраняется густой туман, сильно ограничивающий видимость и создающий благоприятные условия для образования дополнительного слоя инея.
В остальных регионах Эстонии покрытие основных и опорных дорог влажное после обработки реагентами, местами колея сухая, местами между колеями встречаются полосы мокрого снега, смешанного с реагентами.
Температура воздуха от 8 до 15 градусов мороза, на побережье островов и на западном побережье материка потеплеет, от -3 до +2 градусов. В Западной Эстонии местами опасность гололеда и на дорогах гололедицы.
Во второй половине дня внутри страны усилится юго-западный ветер с порывами до 15 м/с, на островах и побережьях до 23 м/с.
В воскресенье ожидается преимущественно облачная погода с низкой и переменной облачностью. Местами туман. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность увеличится, пройдут снег и дождь.
В Центральной и Восточной Эстонии пройдет снег, мокрый снег, возможна метель. Ожидаемая толщина снежного покрова от 1 до 3 см, в Южной Эстонии - от 3 до 5 см.