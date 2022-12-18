По всей Эстонии объявлено предупреждение о ветре и гололедице

С утра государственные дороги в Западной Эстонии и на островах покрыты инеем. В Центральной Эстонии и в Пярнуском уезде сохраняется густой туман, сильно ограничивающий видимость и создающий благоприятные условия для образования дополнительного слоя инея.

В остальных регионах Эстонии покрытие основных и опорных дорог влажное после обработки реагентами, местами колея сухая, местами между колеями встречаются полосы мокрого снега, смешанного с реагентами.

Температура воздуха от 8 до 15 градусов мороза, на побережье островов и на западном побережье материка потеплеет, от -3 до +2 градусов. В Западной Эстонии местами опасность гололеда и на дорогах гололедицы.

Во второй половине дня внутри страны усилится юго-западный ветер с порывами до 15 м/с, на островах и побережьях до 23 м/с.

В воскресенье ожидается преимущественно облачная погода с низкой и переменной облачностью. Местами туман. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность увеличится, пройдут снег и дождь.