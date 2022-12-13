Сегодня вечером буран «Биргит» покажет свой последний оскал

Днем будет облачно с прояснениями. По стране ожидаются снегопады. Ветер юго-западный и западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов мороза.

По сообщению Департамента транспорта, во второй половине дня погода испортится. Снегопад и метель распространяются по стране в северо-восточном направлении с юго-запада Эстонии. На островах и западном побережье ожидается дождь. Возможна гололедица.