В ночь на вторник в Эстонии будет облачно, снегопады и метели. До полуночи осадки на западе и севере страны будут сильными. Ветер восточных направлений 3-9, до полуночи порывами до 14 м/с. На островах и северном побережье ветер 10-15, порывами до 24 м/с. К утру ветер уляжется. Температура воздуха 4-9 градусов мороза.
Метель стихнет лишь к утру вторника
Метель стихнет лишь к утру вторника
Днем облачно с прояснениями. Временами будет идти снег, возможна поземка. Ветер восточных направлений 3-9, на островах северо-восточный и северный до 12, порывами до 16 м/с. К вечеру ветер немного уляжется и постепенно переменится на ветер западных направлений. Температура воздуха 4-9 градусов мороза. Во второй половине дня немного похолодает.