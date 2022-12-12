Метель стихнет лишь к утру вторника

В ночь на вторник в Эстонии будет облачно, снегопады и метели. До полуночи осадки на западе и севере страны будут сильными. Ветер восточных направлений 3-9, до полуночи порывами до 14 м/с. На островах и северном побережье ветер 10-15, порывами до 24 м/с. К утру ветер уляжется. Температура воздуха 4-9 градусов мороза.