Синоптики дали по всей Эстонии предупреждение второй степени из-за метели, плотного снегопада и сильного ветра, которые ухудшают условия на дорогах.
Надвигаются метель и снегопад: синоптики дали по всей Эстонии предупреждение второй степени
Надвигаются метель и снегопад: синоптики дали по всей Эстонии предупреждение второй степени
В ночь на понедельник северо-восточный ветер поднимется порывами до 15-21 м/с, утром и днем на островах и побережье до 26 м/с. Снегопады и метели к утру распространятся с северо-востока по всей стране, днем снегопад станет интенсивнее. Видимость плохая. Выпадет 10, местами до 20 см снега. Из-за плотного снегопада, сильного ветра и метели ухудшатся условия на дорогах.
Также дано предупреждение об уровне воды в окружающем Мухумаа Вяйнамери и северной части Рижского залива. В Вяйнамери и северной части Рижского залива уровень воды упадет максимально на 40 см ниже среднего, а в Пярнуском заливе может даже упасть на 65 см.