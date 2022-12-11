Надвигаются метель и снегопад: синоптики дали по всей Эстонии предупреждение второй степени

В ночь на понедельник северо-восточный ветер поднимется порывами до 15-21 м/с, утром и днем на островах и побережье до 26 м/с. Снегопады и метели к утру распространятся с северо-востока по всей стране, днем снегопад станет интенсивнее. Видимость плохая. Выпадет 10, местами до 20 см снега. Из-за плотного снегопада, сильного ветра и метели ухудшатся условия на дорогах.