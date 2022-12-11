Вс, 11.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Надвигаются метель и снегопад: синоптики дали по всей Эстонии предупреждение второй степени

BNS
Надвигаются метель и снегопад: синоптики дали по всей Эстонии предупреждение второй степени
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Метель в 2010 году.
Метель в 2010 году. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Синоптики дали по всей Эстонии предупреждение второй степени из-за метели, плотного снегопада и сильного ветра, которые ухудшают условия на дорогах.

В ночь на понедельник северо-восточный ветер поднимется порывами до 15-21 м/с, утром и днем на островах и побережье до 26 м/с. Снегопады и метели к утру распространятся с северо-востока по всей стране, днем снегопад станет интенсивнее. Видимость плохая. Выпадет 10, местами до 20 см снега. Из-за плотного снегопада, сильного ветра и метели ухудшатся условия на дорогах.

Также дано предупреждение об уровне воды в окружающем Мухумаа Вяйнамери и северной части Рижского залива. В Вяйнамери и северной части Рижского залива уровень воды упадет максимально на 40 см ниже среднего, а в Пярнуском заливе может даже упасть на 65 см.

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх