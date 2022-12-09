В субботу ожидается до 11 градусов мороза

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на субботу на северо-западе и западе страны ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег, местами осадки интенсивные. На востоке переменная облачность без осадков. Местами туманы. Ветер преимущественно южных направлений, 2-7, на островах и побережье 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 6-12, при продолжительных прояснениях до 16 градусов мороза. На островах и западном побережье температура воздуха от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла.