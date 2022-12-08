В пятницу жителей Эстонии ожидают снегопады и порывистый ветер

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. По многим регионам слабые снегопады и метели. Ветер юго-западный и южный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов мороза, на островах и западном побережье от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.