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В ночь на четверг в Эстонии прибавится еще снега

prognoz.ee
В ночь на четверг в Эстонии прибавится еще снега
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Зима в Эстонии.
Зима в Эстонии. Фото: Tairo Lutter

В ночь на четверг ожидается облачная погода, снег, на западном побережье и островах возможен мокрый снег. Местами метель. Ветер на материковой части страны юго-восточный 4-10, порывами до 14 м/с, к утру ослабеет и сменит направление на западное. На островах ветер северный и северо-западный 5-10, порывами до 15 м/с, к утру ослабеет.

Днем ожидается облачная погода, снег, на побережье возможен мокрый снег, после полудня осадки и облачность разрядится. Ветер преимущественно западных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на островах до 2 градусов тепла, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, после полудня понизится.

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