В ночь на четверг в Эстонии прибавится еще снега

В ночь на четверг ожидается облачная погода, снег, на западном побережье и островах возможен мокрый снег. Местами метель. Ветер на материковой части страны юго-восточный 4-10, порывами до 14 м/с, к утру ослабеет и сменит направление на западное. На островах ветер северный и северо-западный 5-10, порывами до 15 м/с, к утру ослабеет.