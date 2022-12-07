В ночь на четверг ожидается облачная погода, снег, на западном побережье и островах возможен мокрый снег. Местами метель. Ветер на материковой части страны юго-восточный 4-10, порывами до 14 м/с, к утру ослабеет и сменит направление на западное. На островах ветер северный и северо-западный 5-10, порывами до 15 м/с, к утру ослабеет.
В ночь на четверг в Эстонии прибавится еще снега
В ночь на четверг в Эстонии прибавится еще снега
Днем ожидается облачная погода, снег, на побережье возможен мокрый снег, после полудня осадки и облачность разрядится. Ветер преимущественно западных направлений 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на островах до 2 градусов тепла, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, после полудня понизится.