Метель продолжит бушевать в Эстонии и в среду

Днем также ожидается облачная погода, снег, на западном побережье и островах возможен мокрый снег, местами осадки будут сильными, возможна метель. Ветер преимущественно юго-восточный, на островах северо-восточный и северный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.