Вт, 6.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Метель продолжит бушевать в Эстонии и в среду

BNS
Метель продолжит бушевать в Эстонии и в среду
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Снегопад.
Снегопад. Фото: Mihkel Maripuu

В ночь на среду в Эстонии ожидается облачная погода, снег, на западном побережье и островах возможен мокрый снег. Ветер на материковой части страны южных, на островах также и восточных направлений 3-8 м/с.

Днем также ожидается облачная погода, снег, на западном побережье и островах возможен мокрый снег, местами осадки будут сильными, возможна метель. Ветер преимущественно юго-восточный, на островах северо-восточный и северный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх