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В воскресенье в Эстонии немного спадут морозы

rus.postimees.ee
В воскресенье в Эстонии немного спадут морозы
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Природа Ярвамаа.
Природа Ярвамаа. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается облачная погода, около полуночи у Рижского залива и в Южной Эстонии пойдет снег, осадки распространятся в северном направлении. Ветер восточных направлений 2-7 м/с.

Днем ожидается облачная погода, временами снег. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, на побережье Сааремаа около нуля, днем 1-6 градусов мороза, на островах местами до 1 градуса тепла.

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