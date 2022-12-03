В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается облачная погода, около полуночи у Рижского залива и в Южной Эстонии пойдет снег, осадки распространятся в северном направлении. Ветер восточных направлений 2-7 м/с.
В воскресенье в Эстонии немного спадут морозы
В воскресенье в Эстонии немного спадут морозы
Днем ожидается облачная погода, временами снег. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, на побережье Сааремаа около нуля, днем 1-6 градусов мороза, на островах местами до 1 градуса тепла.