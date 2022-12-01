В ночь на пятницу похолодает до -18 градусов

В ночь на пятницу на востоке страны ожидается переменная облачность без осадков, на западе страны облачность плотнее, до полуночи по регионам пройдут слабые снегопады. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха на западе страны 6-11, на востоке 11-16, местами до 18 градусов мороза, на побережье островов местами околонулевая.