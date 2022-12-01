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В ночь на пятницу похолодает до -18 градусов

prognoz.ee
В ночь на пятницу похолодает до -18 градусов
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Заснеженный Тарту.
Заснеженный Тарту. Фото: Margus Ansu

В ночь на пятницу на востоке страны ожидается переменная облачность без осадков, на западе страны облачность плотнее, до полуночи по регионам пройдут слабые снегопады. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха на западе страны 6-11, на востоке 11-16, местами до 18 градусов мороза, на побережье островов местами околонулевая.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 7-12, на островах 2-6 градусов мороза.

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