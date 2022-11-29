В ночь на среду в Эстонии будет облачно. По многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег или дождь. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на островах от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Жителей Эстонии ожидает снежная среда
Жителей Эстонии ожидает снежная среда
Днем облачно. По многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег или дожди. Вечером вероятность осадков сократится. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса мороза, на побережье островов до 3 градусов тепла.