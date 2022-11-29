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Жителей Эстонии ожидает снежная среда

rus.postimees.ee
Жителей Эстонии ожидает снежная среда
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Зимняя природа.
Зимняя природа. Фото: Marko Saarm

В ночь на среду в Эстонии будет облачно. По многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег или дождь. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на островах от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем облачно. По многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег или дожди. Вечером вероятность осадков сократится. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса мороза, на побережье островов до 3 градусов тепла.

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