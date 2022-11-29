Жителей Эстонии ожидает снежная среда

В ночь на среду в Эстонии будет облачно. По многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег или дождь. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на островах от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.