Мокрый снег и дожди: в пятницу погода существенно не изменится

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно. По многим регионам слабые снегопады, на островах также мокрый снег и дождь. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла.