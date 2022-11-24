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Мокрый снег и дожди: в пятницу погода существенно не изменится

prognoz.ee
Мокрый снег и дожди: в пятницу погода существенно не изменится
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Электросамокат в снегу.
Электросамокат в снегу. Фото: Marko Saarm

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно. По многим регионам слабые снегопады, на островах также мокрый снег и дождь. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла.

Днем преимущественно облачно. По многим регионам легкие снегопады, на островах также мокрый снег и дожди. Ветер восточный и юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на островах от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

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