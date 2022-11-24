В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно. По многим регионам слабые снегопады, на островах также мокрый снег и дождь. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла.
Мокрый снег и дожди: в пятницу погода существенно не изменится
Мокрый снег и дожди: в пятницу погода существенно не изменится
Днем преимущественно облачно. По многим регионам легкие снегопады, на островах также мокрый снег и дожди. Ветер восточный и юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на островах от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.