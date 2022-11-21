Во вторник в Эстонии ожидаются снегопады и легкий мороз

В ночь на вторник в Эстонии будет облачно с прояснениями. По регионам легкие снегопады. Ветер восточных направлений 3-8, на островах и побережье юго-восточный до 10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4-8, на островах 0-4 градуса мороза.