В ночь на вторник в Эстонии будет облачно с прояснениями. По регионам легкие снегопады. Ветер восточных направлений 3-8, на островах и побережье юго-восточный до 10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4-8, на островах 0-4 градуса мороза.
Во вторник в Эстонии ожидаются снегопады и легкий мороз
Во вторник в Эстонии ожидаются снегопады и легкий мороз
Днем облачно. На юго-востоке страны снегопады, на побережье местами снег и мокрый снег. Ветер восточный и северо-восточный 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.