В ночь на среду в Эстонии ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, по регионам небольшие дожди и мокрый снег. Ветер северо-восточный и северный 3-9, на побережье порывами 14 м/с.
Синоптики обещают жителям Эстонии снежную среду
Синоптики обещают жителям Эстонии снежную среду
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, на континентальной части страны по регионам снег и мокрый снег, на побережье дожди будут обильнее. Ветер северо-восточный и северный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, на побережье местами до +5, днем 1-4 градуса тепла.