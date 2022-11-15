Синоптики обещают жителям Эстонии снежную среду

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, на континентальной части страны по регионам снег и мокрый снег, на побережье дожди будут обильнее. Ветер северо-восточный и северный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, на побережье местами до +5, днем 1-4 градуса тепла.