В начале грядущей недели будет похолодание

По данным Агентства погоды, в ночь на понедельник будет облачно и без осадков. Ветер с переменным направлением 1-7 м/с. Температура воздуха от -2 до +3, на побережье местами до 7 градусов. В понедельник погода будет облачной с прояснениями. Вечером в Западной Эстонии увеличивается вероятность дождя. Ветер южный, 1-7 м/с. 2-7 градусов тепла.

В ночь на вторник будет в основном облачно. Осадки распространяются по Эстонии с северо-запада на юго-восток, а в северо-восточной части Эстонии местами ожидается мокрый снег. Ветер южный, утром ветер сменит анправление на западное со скоростью 3-9 м/с, до полудня на северном побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха от -1 до +4 градусов, на побережье Западной Эстонии температура утром поднимается до 8 градусов. Во вторник погода будет облачной, во многих местах пойдет дождь. Ветер западный и северо-западный. Около полудня ветер повернет на север и северо-восток с северо-запада Эстонии со скоростью 5-12 м/с, на побережье порывы 15 м/с. Температура 3-9 градусов.