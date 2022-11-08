В ночь на среду в Эстонии ожидается усиление облачности. Зона осадков быстро распространится с Западной Эстонии в восточном направлении. Ветер западных направлений сменится ветром южных направлений, 2-8, порывами до 11 м/сек, после полуночи, начиная с островов сменит направление на юго-западное и усилится до 5-12, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха в течение ночи от 4 до 10 градусов тепла.
В среду в Эстонии могут пройти дожди
В среду в Эстонии могут пройти дожди
В среду днем в Эстонии сохранится облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-12, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха в течение дня от 9 до 12 градусов тепла.