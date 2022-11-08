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В среду в Эстонии могут пройти дожди

prognoz.ee
В среду в Эстонии могут пройти дожди
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Осень в Эстонии.
Осень в Эстонии. Фото: Elmo Riig

В ночь на среду в Эстонии ожидается усиление облачности. Зона осадков быстро распространится с Западной Эстонии в восточном направлении. Ветер западных направлений сменится ветром южных направлений, 2-8, порывами до 11 м/сек, после полуночи, начиная с островов сменит направление на юго-западное и усилится до 5-12, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха в течение ночи от 4 до 10 градусов тепла.

В среду днем в Эстонии сохранится облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-12, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха в течение дня от 9 до 12 градусов тепла.

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