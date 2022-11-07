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Вторник в Эстонии будет ветреным и дождливым

prognoz.ee
Вторник в Эстонии будет ветреным и дождливым
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Осень.
Осень. Фото: Elmo Riig

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная погода, пройдут дожди. Ветер южный и юго-западный 5-11, на побережье порывами до 17 м/с, утром на островах западный. Температура воздуха 3-9 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня по многим регионам дожди, во второй половине дня вероятность осадков сократится. Вечером на острова придет новая зона дождей. Ветер юго-западный и западный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, во второй половине дня на северо-западном побережье северо-западный, постепенно уляжется. Температура воздуха 8-11 градусов тепла.

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