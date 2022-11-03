Пятница в Эстонии будет тихой и туманной

Днем ожидается облачная погода с прояснениями, утром местами туман, по регионам слабые дожди. Ветер юго-восточный и восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, при прояснении с понижением до нуля, днем 3-8, на западе страны до 10 градусов тепла.