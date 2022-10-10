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Синоптики: во вторник дождей не избежать

prognoz.ee
Синоптики: во вторник дождей не избежать
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Осень.
Осень. Фото: Elmo Riig

В ночь на вторник в основном ясно. После полуночи, начиная с запада, облачность уплотнится. Рано утром к островам подойдет зона осадков, которая будет распространяться дальше на материк. Ветер южный, юго-восточный 5-11, порывами 14, на островах и западном побережье до 18 м/с. Температура воздуха 2...7, на западном побережье до 11°C.

Днем дожди будут перемещаться через Эстонию. На островах облачность рассеется, и вероятность осадков уменьшится к середине дня, в западной части материка – во второй половине дня, в восточных уездах – вечером. Ветер южный, юго-западный 5-12, порывами 15, на побережье до 18 м/с, вечером ветер ослабеет и развернется на островах и северо-западном побережье к западному. Температура воздуха 8...13°С.

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