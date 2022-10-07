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Дождь и ветер: в субботу погода нас огорчит

prognoz.ee
Дождь и ветер: в субботу погода нас огорчит
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Дождь.
Дождь. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

В ночь на субботу в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-11, порывы до 15, на островах и побережье 9-15, порывы до 20 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 6..12°С.

Днем облачно с прояснениями. Зона дождей распространится с запада Эстонии на восток, но юго-восток, возможно, останется без осадков. Ветер юго-западный и южный 5-12, порывы до 15, на островах и западном побережье 18 м/с. Температура воздуха 11..14°С.

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