Дождь и ветер: в субботу погода нас огорчит

В ночь на субботу в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-11, порывы до 15, на островах и побережье 9-15, порывы до 20 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 6..12°С.