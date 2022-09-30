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Туман и прохлада: прогноз погоды на субботу

prognoz.ee
Туман и прохлада: прогноз погоды на субботу
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Дождь в Эстонии.
Дождь в Эстонии. Фото: Elmo Riig

В ночь на субботу в основном ясно, местами переменная облачность и кратковременный дождь. Во многих местах образуется туман. Ветер южных направлений 1-7, на островах к утру порывами 11 м/с. Температура воздуха 0..+5, на побережье до 11°C.

Днем небольшая и переменная облачность. Местами небольшой дождь. Утром во многих местах сохранится туман. Ветер южный, юго-восточный 2-8, на островах порывы 12 м/с. Температура воздуха 11..15°C.

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