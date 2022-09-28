В четверг в Эстонии будут лить дожди

В ночь на четверг в Эстонии увеличится облачность. Местами дождь, после полуночи на севере Эстонии дожи во многих местах. Кое-где образуется туман. В континентальной части ветер восточных направлений 2-7 м/с, на островах и побережье восточный, северо-восточный ветер до 10, порывы 14 м/с. Температура воздуха 1..6, на побережье до 11°C.