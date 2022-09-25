В понедельник ожидается до 15 градусов тепла

В ночь на понедельник, 26 сентября, будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой дождь. Местами образуется туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха +1..+7, при прояснениях может понизиться местами до -1, на побережье до 9°C.