По данным Службы погоды, неделя начнется с солнечной погоды, но местами пройдут дожди.
В понедельник ожидается до 15 градусов тепла
В понедельник ожидается до 15 градусов тепла
В ночь на понедельник, 26 сентября, будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой дождь. Местами образуется туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха +1..+7, при прояснениях может понизиться местами до -1, на побережье до 9°C.
Днем облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Вечером прояснится. Ветер юго-восточный и южный, на востоке Эстонии также восточной четверти 2-8, на островах порывами 11 м/с. Температура воздуха 10..15°C.
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