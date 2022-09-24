Воскресенье в Эстонии обещает быть сухим

В ночь на воскресенье, начиная с востока усилится облачность, без осадков, но во многих местах образуется туман. На западе Эстонии ветер переменный, на востоке Эстонии северо-западный и северный 1-7, на побережье Вирумаа порывы 12 м/с. Температура воздуха 0..+7, на побережье до 10°C.