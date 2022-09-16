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Суббота в Эстонии будет пасмурной и прохладной

prognoz.ee
Суббота в Эстонии будет пасмурной и прохладной
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Радуга в Ярвамаа.
Радуга в Ярвамаа. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В ночь на субботу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 2-7, на островах и в районе Рижского залива до 10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 5…9, на побережье до 12°C.

Днем облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. В восточной Эстонии южный, юго-западный ветер 3-9, на западе страны юго-западный, западный, а на островах также и северо-западный ветер 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 12...16°C.

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