Суббота в Эстонии будет пасмурной и прохладной

В ночь на субботу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 2-7, на островах и в районе Рижского залива до 10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 5…9, на побережье до 12°C.