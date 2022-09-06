Среда в Эстонии выдастся прохладной

В ночь на среду будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой дождь, может образоваться туман. Ветер юго-западный, западный, на север Эстонии и островах северо-западный ветер 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. После полуночи, начиная с побережья Финского залива, ветер развернется к северной четверти и немного ослабеет. Температура воздуха 4…9, на поверхности почвы местами около 0°С, на побережье до 13°С.