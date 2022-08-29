Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Завтра в Эстонию придут ливни и грозы

prognoz.ee
Завтра в Эстонию придут ливни и грозы
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ливень в Пярну.
Ливень в Пярну. Фото: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, грозы, возможны ливни. Ветер северо-восточный и северный, 4-8, порывами до 12, на побережье 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.

На западе и северо-западе Эстонии днем облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди. На востоке и юге облачность плотнее, кратковременные дожди по многим регионам, местами грозы, на юго-востоке возможны ливни. Ветер северо-восточный и северный, 4-8, порывами до 12, на побережье 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 13-19 градусов тепла.

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх