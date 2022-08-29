Завтра в Эстонию придут ливни и грозы

На западе и северо-западе Эстонии днем облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди. На востоке и юге облачность плотнее, кратковременные дожди по многим регионам, местами грозы, на юго-востоке возможны ливни. Ветер северо-восточный и северный, 4-8, порывами до 12, на побережье 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 13-19 градусов тепла.