Смотрите в режиме реального времени, как гроза движется по Эстонии

В связи с этим объявлено предупреждение первого уровня, которое означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. Как передают синоптики, молнии ударят на Сааремаа, на Хийумаа, в Харьюмаа, в Ляэнемаа, в Рапламаа, в Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа.