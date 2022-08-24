Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, днем на островах, а также в западной и северной частях материка увеличится вероятность грозы. Кроме того, существует риск сильных порывов ветра под грозовыми облаками.
Смотрите в режиме реального времени, как гроза движется по Эстонии
Смотрите в режиме реального времени, как гроза движется по Эстонии
В связи с этим объявлено предупреждение первого уровня, которое означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. Как передают синоптики, молнии ударят на Сааремаа, на Хийумаа, в Харьюмаа, в Ляэнемаа, в Рапламаа, в Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа.
За движением грозы можно следить в реальном времени здесь.
Температура воздуха составит 25-30 градусов, на островах и в западной окраине материка она останется в промежутке 20–24 градусов.
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