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Завтра в Эстонии сохранится 30-градусная жара, возможны грозы

prognoz.ee
Завтра в Эстонии сохранится 30-градусная жара, возможны грозы
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Пярнуский пляж.
Пярнуский пляж. Фото: Urmas Luik

В ночь на субботу, 20 августа, в Эстонии будет ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10, утром на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 17..23°С.

Днем небольшая облачность. Во второй половине дня, начиная с юга Эстонии, станет более облачно и местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 25..30, на наветренном побережье до 23°С.

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