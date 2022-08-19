В ночь на субботу, 20 августа, в Эстонии будет ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10, утром на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 17..23°С.
Завтра в Эстонии сохранится 30-градусная жара, возможны грозы
Завтра в Эстонии сохранится 30-градусная жара, возможны грозы
Днем небольшая облачность. Во второй половине дня, начиная с юга Эстонии, станет более облачно и местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 25..30, на наветренном побережье до 23°С.