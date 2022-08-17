В эту пятницу система прогноза погоды MEPS обещает в Эстонии более 30 градусов. Жарче всего будет в Харьюмаа, где по прогнозу ожидается до 34 градусов тепла.
Синоптики предупреждают ⟩ Аномальная для Эстонии погода: в пятницу ожидается рекордная жара
Волна жары вернулась с еще большей силой, чем раньше. В ближайшие дни над Россией сохранится область высокого давления, а вдоль ее края к Балтийскому морю продолжит движение тропически теплая воздушная масса, сообщает государственная Служба погоды.
В пятницу, 19 августа, антициклон усилится, небо прояснится и дождя не будет. Будет дуть умеренный восточный ветер. Ночью воздух опустится чуть ниже плюс 20 градусов, днем температура поднимается до 28-33 градусов. По данным системы прогноза погоды MEPS, температура может подняться до 34 градусов.
Синоптик Кайро Кийтсак отмечает в Twitteri, что такая жара в столь позднем августе в Эстонии необычное явление.
Friday is looking record-breaking hot in Estonia, MEPS is suggesting +30..+34°C. Such heat is not common so late in the August.🥵 pic.twitter.com/BktaEb7rdM— Kairo Kiitsak 🇪🇪 (@kairokiitsak) August 17, 2022
Температурный рекорд Эстонии был зарегистрирован 30 лет назад. В августе 1992 года преобладала характерная для середины лета жара. 11 августа на всей материковой части Эстонии температура воздуха поднялась до 30 градусов, но на островах оставалась ниже 30 градусов. На Выруской станции в 15.00 по местному времени был зарегистрирован новый эстонский рекорд жары – 35,6 градусов.
Жара более 35 градусов фиксировалась у нас еще пять раз. Первый раз это было в далеком 1869 году в Тарту, когда 2 августа термометр показал 35,2 градуса. В тот же день, когда был установлен текущий температурный рекорд (11 августа 1992 года), максимальная температура воздуха в Тарту была установлена на уровне 35,1 градуса. Не прошло и двух лет, как 30 июля 1994 года в Выру было зафиксировано 35,2 градуса, а 9 июля 2006 года – 35,1 градуса.
Достаточно близко к тому, чтобы повторить или даже побить рекорд жары, мы были 7 августа 2010 года, когда максимальная температура воздуха в Нарва-Йыэсуу была зафиксирована на уровне 35,4 градуса.
Рекомендации Спасательного департамента:
В жаркую погоду нужно помнить о безопасности, не забывать о близких и домашних животных.
Чтобы уменьшить влияние жары, стоит надеть светлую одежду и головной убор. В полдень, когда стоит самая жаркая погода, стоит оставаться в тени. Также стоит держать окна жилых комнат закрытыми, поскольку воздух на улице горячее, чем в комнате. Во время жары стоит пить много воды, поскольку потеря жидкости организмом больше, чем обычно.
Помимо собственной безопасности, надо подумать о своих близких. Обязательно стоит позаботиться о том, чтобы пожилые родственники не попали в беду из-за жары. Не забывайте о домашних животных. Если вы передвигаетесь на машине, помните, что температура в автомобиле, который стоит на солнце, повышается за считанные минуты. Поэтому ни детей, ни домашних животных нельзя оставлять в машине с закрытыми окнами.
Поскольку в последние недели погода была жаркой, а осадков было мало, природа подвержена пожарам. Поэтому, наслаждаясь прекрасной погодой, необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности, ведь в нынешних условиях надо совсем немного, чтобы возник пожар.
Следует помнить о безопасности и в водоемах. Искупаться стоит идти в место, которое вы уже хорошо знаете по прошлым годам. Обязательно стоит отправиться купаться с другом или близким человеком, чтобы помощь в случае необходимости была рядом. Безопаснее всего плавать близко к берегу, где ногами вы достанете до дна. На пляже особенно тщательно нужно следить за детьми, поскольку чувство опасности у них зачастую слабее, чем у взрослых. Поэтому о связанных с водой рисках детям необходимо разъяснить заблаговременно. Нельзя забывать и о том, что алкоголь и вода не совместимы, даже небольшое количество легкого алкоголя может оказаться роковым для купальщика.