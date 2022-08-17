Синоптики предупреждают ⟩ Аномальная для Эстонии погода: в пятницу ожидается рекордная жара

Достаточно близко к тому, чтобы повторить или даже побить рекорд жары, мы были 7 августа 2010 года, когда максимальная температура воздуха в Нарва-Йыэсуу была зафиксирована на уровне 35,4 градуса.

Рекомендации Спасательного департамента:

В жаркую погоду нужно помнить о безопасности, не забывать о близких и домашних животных.

Чтобы уменьшить влияние жары, стоит надеть светлую одежду и головной убор. В полдень, когда стоит самая жаркая погода, стоит оставаться в тени. Также стоит держать окна жилых комнат закрытыми, поскольку воздух на улице горячее, чем в комнате. Во время жары стоит пить много воды, поскольку потеря жидкости организмом больше, чем обычно.

Помимо собственной безопасности, надо подумать о своих близких. Обязательно стоит позаботиться о том, чтобы пожилые родственники не попали в беду из-за жары. Не забывайте о домашних животных. Если вы передвигаетесь на машине, помните, что температура в автомобиле, который стоит на солнце, повышается за считанные минуты. Поэтому ни детей, ни домашних животных нельзя оставлять в машине с закрытыми окнами.

Поскольку в последние недели погода была жаркой, а осадков было мало, природа подвержена пожарам. Поэтому, наслаждаясь прекрасной погодой, необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности, ведь в нынешних условиях надо совсем немного, чтобы возник пожар.

Следует помнить о безопасности и в водоемах. Искупаться стоит идти в место, которое вы уже хорошо знаете по прошлым годам. Обязательно стоит отправиться купаться с другом или близким человеком, чтобы помощь в случае необходимости была рядом. Безопаснее всего плавать близко к берегу, где ногами вы достанете до дна. На пляже особенно тщательно нужно следить за детьми, поскольку чувство опасности у них зачастую слабее, чем у взрослых. Поэтому о связанных с водой рисках детям необходимо разъяснить заблаговременно. Нельзя забывать и о том, что алкоголь и вода не совместимы, даже небольшое количество легкого алкоголя может оказаться роковым для купальщика.