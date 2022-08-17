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Жителей Эстонии предупреждают о жаре до 32 градусов

prognoz.ee
Жителей Эстонии предупреждают о жаре до 32 градусов
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Лето в Эстонии.
Лето в Эстонии. Фото: Urmas Luik

В ночь на четверг на западе и севере Эстонии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Над остальными районами малооблачно и сухо. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье до 22°С.

Днем небольшая и переменная облачность. В отдельных местах возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 28..32, на наветренном побережье до 25°С.

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