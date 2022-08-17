В ночь на четверг на западе и севере Эстонии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Над остальными районами малооблачно и сухо. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье до 22°С.
Жителей Эстонии предупреждают о жаре до 32 градусов
Жителей Эстонии предупреждают о жаре до 32 градусов
Днем небольшая и переменная облачность. В отдельных местах возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 28..32, на наветренном побережье до 25°С.