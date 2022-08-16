Среда будет жаркой, но с дождями и грозами

Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди и грозы, вероятность осадков выше на западе страны. Ветер преимущественно южных направлений, 3-9 м/с, в грозу порывистый. Температура воздуха 27-31, на побережье с ветром с моря до 23 градусов тепла.