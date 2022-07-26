Среда будет более прохладной, во многих местах дожди

В ночь на среду, 27 июля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, на востоке Эстонии с грозами, после полуночи, начиная с запада, осадки поредеют. Ветер юго-западный 4-10, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 13..18°С.