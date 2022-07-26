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Среда будет более прохладной, во многих местах дожди

prognoz.ee
Среда будет более прохладной, во многих местах дожди
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17.07.2022.Viljandi Eesti sõudemeistrivõistlused Viljandi järvel. Foto: Elmo Riig
17.07.2022.Viljandi Eesti sõudemeistrivõistlused Viljandi järvel. Foto: Elmo Riig Фото: Elmo Riig

В ночь на среду, 27 июля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, на востоке Эстонии с грозами, после полуночи, начиная с запада, осадки поредеют. Ветер юго-западный 4-10, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 13..18°С.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17..23°С.

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