Пн, 11.07.2022
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Фотоновость ⟩ В магазин на лодке: ливень затопил парковку

Saarte Hääl prognoz.ee
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В магазин на лодке: ливень затопил парковку
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Парковка Bauhof в Курессааре сегодня в 14.45.
Парковка Bauhof в Курессааре сегодня в 14.45. Фото: Lugeja foto

Сильные ливни с грозой, которые обрушились сегодня на Курессааре, создали настоящий бассейн на парковке Bauhof.

По данным Службы погоды, сегодня днем небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха составит 19...25°С.

В ночь на вторник, 11 июля, в Эстонии уплотнится облачность. На востоке Эстонии пройдут дожди, к утру осадки распространятся через материк на запад, местами будут сильными и с грозой. Подробный прогноз погоды на завтра читайте здесь

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