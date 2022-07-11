Сильные ливни с грозой, которые обрушились сегодня на Курессааре, создали настоящий бассейн на парковке Bauhof.
Фотоновость ⟩ В магазин на лодке: ливень затопил парковку
В магазин на лодке: ливень затопил парковку
По данным Службы погоды, сегодня днем небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха составит 19...25°С.
В ночь на вторник, 11 июля, в Эстонии уплотнится облачность. На востоке Эстонии пройдут дожди, к утру осадки распространятся через материк на запад, местами будут сильными и с грозой. Подробный прогноз погоды на завтра читайте здесь.
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