Во вторник в Эстонию придут ливни, гроза, град и порывистый ветер

В ночь на вторник, 11 июля, в Эстонии уплотнится облачность. На востоке Эстонии пройдут дожди, к утру осадки распространятся через материк на запад, местами будут сильными и с грозой. Ветер северный, северо-западный, в восточных уездах также северо-восточный 5-10, после полуночи на западном и северо-западном побережье порывы до 15, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 13...18°С.