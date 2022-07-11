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Во вторник в Эстонию придут ливни, гроза, град и порывистый ветер

prognoz.ee
Во вторник в Эстонию придут ливни, гроза, град и порывистый ветер
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08.07.2021, Soodevahe Paduvihmas inimesed Tallinna bussijaama ümbruses. Foto Tairo Lutter, Postimees
08.07.2021, Soodevahe Paduvihmas inimesed Tallinna bussijaama ümbruses. Foto Tairo Lutter, Postimees Фото: Tairo Lutter

В ночь на вторник, 11 июля, в Эстонии уплотнится облачность. На востоке Эстонии пройдут дожди, к утру осадки распространятся через материк на запад, местами будут сильными и с грозой. Ветер северный, северо-западный, в восточных уездах также северо-восточный 5-10, после полуночи на западном и северо-западном побережье порывы до 15, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 13...18°С.

Днем облачно, после обеда переменная облачность. Временами пройдет дождь, наиболее сильные осадки ожидаются после обеда, во многих местах гроза, сопровождаемая местами градом и порывистым ветром. Ветер преимущественно северный, северо-восточный 5-10, порывы 13, на островах и западном побережье до 13, порывы до 18 м/с, вечером на юго-востоке Эстонии ветер повернет к востоку и ослабеет. Температура воздуха 22...27°С.

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