В ночь на вторник в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, вероятность осадков больше на островах и в восточной Эстонии.
Вторник в Эстонии обещает быть жарким
Вторник в Эстонии обещает быть жарким
На востоке Эстонии в начале ночи ветер южной четверти 3-8 м/с, начиная с островов, развернется на юго-западный, западный и усилится 5-10, на западном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 12...17, местами 19°С.
Днем преимущественно ясно, но местами возможна кучево-дождевая облачность и кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 6-12, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 18...23, на востоке страны до 26°С.