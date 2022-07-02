Служба погоды сообщила, что по всей Эстонии объявлено предупреждение второго уровня, а температура воздуха сегодня может достигать 33 градусов жары. В четырех уездах ожидаются сильные ливни и гроза.
Срочное предупреждение: по всей Эстонии объявлен оранжевый уровень опасности
В субботу, 2 июля, температура воздуха повысится выше 30°C. Максимальная температура воздуха достигнет 32..33ºC.
По всей стране объявление предупреждение второго (оранжевого) уровня. Это означает, что погода представляет опасность и наблюдаются необычные погодные явления. Нужно соблюдать крайнюю осторожность и постоянно следить за прогнозами погоды, знать о рисках, которые могут оказаться неизбежными, и следовать всем рекомендациям представителей властей.
Сегодня во второй половине дня на островах дожди с грозами, вечером также на западном побережье. Местами сильные ливни. Под грозовыми облаками сильные порывы ветра.
В ночь на воскресенье, 3 июля, ливневые дожди сместятся на восток, возможна гроза.
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