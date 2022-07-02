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Срочное предупреждение: по всей Эстонии объявлен оранжевый уровень опасности

В четырех уездах будут ливни!
prognoz.ee
Срочное предупреждение: по всей Эстонии объявлен оранжевый уровень опасности
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Жара. Фото иллюстративное.
Жара. Фото иллюстративное. Фото: Marianne Loorents/ Virumaa Teataja

Служба погоды сообщила, что по всей Эстонии объявлено предупреждение второго уровня, а температура воздуха сегодня может достигать 33 градусов жары. В четырех уездах ожидаются сильные ливни и гроза.

В субботу, 2 июля, температура воздуха повысится выше 30°C. Максимальная температура воздуха достигнет 32..33ºC.

По всей стране объявление предупреждение второго (оранжевого) уровня. Это означает, что погода представляет опасность и наблюдаются необычные погодные явления. Нужно соблюдать крайнюю осторожность и постоянно следить за прогнозами погоды, знать о рисках, которые могут оказаться неизбежными, и следовать всем рекомендациям представителей властей.

Фото: скриншот

Сегодня во второй половине дня на островах дожди с грозами, вечером также на западном побережье. Местами сильные ливни. Под грозовыми облаками сильные порывы ветра.

В ночь на воскресенье, 3 июля, ливневые дожди сместятся на восток, возможна гроза.

Подробный гороскоп на ближайшие дни читайте здесь

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