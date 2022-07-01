Жара не отступает: в ближайшие дни стабильно до 28 градусов тепла

В ночь на воскресенье узкая зона облаков и кратковременных дождей, возможно с грозами, будет смещаться с запада Эстонии на восток, после чего небо прояснится. Ветер южный, юго-западный, после полуночи преимущественно западный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха 16...21°С. Днем на западе Эстонии малооблачно и преимущественно сухо. На востоке страны переменная облачность, местами пройдут грозовые дожди. Вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер преимущественно западный 3-9, на северном побережье порывами 12, во второй половине дня до 14 м/с. Температура воздуха 22...28°С.

В ночь на понедельник преимущественно ясная и сухая погода, однако в Выруском уезде возможна кучево-дождевая облачность и кратковременные дожди. Ветер северной четверти 2-7, на северном побережье в начале ночи порывами 12 м/с, после полуночи ветер стихнет. Температура воздуха 11...16, на наветренном побережье и в Выруском уезде до 19°С. Днем преимущественно ясно, но местами возможна кучево-дождевая облачность и кратковременные дожди, наибольшая вероятность осадков на островах и в Выруском уезде. Ветер слабый и неустойчивый, на островах вечером юго-западный ветер усилится до 8 м/с. Температура воздуха 22...28°С.