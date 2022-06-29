В Эстонии второй год подряд в июне наблюдаются тропические ночи

По данным Агентства окружающей среды, первый раз в этом году тропическая ночь была зарегистрирована 26 июня на Вилсанди, а потом было еще несколько подобных случаев в разных местах Эстонии.

Тропические ночи обычно случаются в Эстонии в июле и августе, а для июня это нехарактерно. Синоптики объясняют это волной жаркой погоды, когда воздух после заката солнца не охлаждается.