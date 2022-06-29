В нескольких местах Эстонии в конце июня были зарегистрированы тропические ночи, когда температура воздуха ночью не опускалась ниже 20 градусов, передает Rus.ERR.
В Эстонии второй год подряд в июне наблюдаются тропические ночи
В Эстонии второй год подряд в июне наблюдаются тропические ночи
По данным Агентства окружающей среды, первый раз в этом году тропическая ночь была зарегистрирована 26 июня на Вилсанди, а потом было еще несколько подобных случаев в разных местах Эстонии.
Тропические ночи обычно случаются в Эстонии в июле и августе, а для июня это нехарактерно. Синоптики объясняют это волной жаркой погоды, когда воздух после заката солнца не охлаждается.
По оценке специалистов Агентства окружающей среды, в будущем этот феномен будет учащаться. За последние 10 лет тропические ночи в июне регистрировались в 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.