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Зной продолжит испытывать жителей Эстонии на прочность и в четверг

prognoz.ee
Зной продолжит испытывать жителей Эстонии на прочность и в четверг
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Tallinn, 25.06.2020 Kuum suvi Tallinnas. Hot summer in Tallinn. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
Tallinn, 25.06.2020 Kuum suvi Tallinnas. Hot summer in Tallinn. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp Фото: Konstantin Sednev

В ночь на четверг в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточных направлений 1-6, на северном побережье до 9 м/с. Температура воздуха 16..20, на северо-востоке Эстонии местами 13°С.

Днем небольшая и переменная облачность. На Сааремаа возможен кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 4-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 26..31, на наветренном побережье до 23°С.

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