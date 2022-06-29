Зной продолжит испытывать жителей Эстонии на прочность и в четверг

В ночь на четверг в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточных направлений 1-6, на северном побережье до 9 м/с. Температура воздуха 16..20, на северо-востоке Эстонии местами 13°С.