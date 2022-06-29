В ночь на четверг в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточных направлений 1-6, на северном побережье до 9 м/с. Температура воздуха 16..20, на северо-востоке Эстонии местами 13°С.
Зной продолжит испытывать жителей Эстонии на прочность и в четверг
Зной продолжит испытывать жителей Эстонии на прочность и в четверг
Днем небольшая и переменная облачность. На Сааремаа возможен кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 4-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 26..31, на наветренном побережье до 23°С.