В Эстонии побит температурный рекорд и жара пока спадать не собирается

Агентство окружающей среды отметило, что надо быть готовыми к жаркому периоду, который может длиться более недели. Теплая воздушная масса тропического происхождения, начавшая свой путь через Средиземное море, в южном потоке достигает Балтийского моря. К счастью, за счет долгого пути палящая жара немного сбавляет обороты, но наши дневные максимумы все равно достигают примерно 30 градусов, сообщает Sakala.

В то же время отмечается, что южный поток и в первой половине новой недели будет удерживать тропическое тепло, а показатели температуры воздуха поднимутся выше 30 градусов. Ночи также станут жарче, и воздух не сможет остыть ниже 20 градусов.

Круглосуточная жара является нагрузкой на организм и не дает возможности отдохнуть. Особое внимание следует уделять маленьким детям и домашним животным, чтобы предотвратить перегрев. Под рукой должно быть достаточно жидкости, а мороженое обеспечит охлаждение. Агентство охраны окружающей среды рекомендует пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями во время полуденного палящего солнца находиться в помещении. По возможности стоит переехать из солнечных городских квартир на природу.

Прогноз на ближайшие дни

В ночь на понедельник ожидается малооблачная, сухая погода. Местами образуется туман. Ветер слабый и неустойчивый. Температура воздуха 15..20°С. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый и неустойчивый. Температура воздуха 28..32, на побережье местами 22°С.