Агентство окружающей среды сообщило, что 25 июня в 16:00 температура воздуха в Валга достигла +30 градусов. Впервые этим летом в Эстонии температура воздуха поднялась так высоко. По данным агентства, следующие несколько дней будут еще жарче.
В Эстонии побит температурный рекорд и жара пока спадать не собирается
Агентство окружающей среды отметило, что надо быть готовыми к жаркому периоду, который может длиться более недели. Теплая воздушная масса тропического происхождения, начавшая свой путь через Средиземное море, в южном потоке достигает Балтийского моря. К счастью, за счет долгого пути палящая жара немного сбавляет обороты, но наши дневные максимумы все равно достигают примерно 30 градусов, сообщает Sakala.
В то же время отмечается, что южный поток и в первой половине новой недели будет удерживать тропическое тепло, а показатели температуры воздуха поднимутся выше 30 градусов. Ночи также станут жарче, и воздух не сможет остыть ниже 20 градусов.
Круглосуточная жара является нагрузкой на организм и не дает возможности отдохнуть. Особое внимание следует уделять маленьким детям и домашним животным, чтобы предотвратить перегрев. Под рукой должно быть достаточно жидкости, а мороженое обеспечит охлаждение. Агентство охраны окружающей среды рекомендует пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями во время полуденного палящего солнца находиться в помещении. По возможности стоит переехать из солнечных городских квартир на природу.
Прогноз на ближайшие дни
В ночь на понедельник ожидается малооблачная, сухая погода. Местами образуется туман. Ветер слабый и неустойчивый. Температура воздуха 15..20°С. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый и неустойчивый. Температура воздуха 28..32, на побережье местами 22°С.
В ночь на вторник, 28 июня, небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха 16..21°С. Днем небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно южных направлений 1-7 м/с, при грозе возможны сильные порывы. Температура воздуха 28..32, на наветренном побережье и при дожде до 22°С.
В ночь на среду небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный и юго-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 15..20°С. Днем небольшая и переменная облачность. Кратковременные дожди, местами гроза. Ветер восточных направлений, на западе Эстонии станет западных направлений 2-8 м/с, при грозе сильные порывы. Температура воздуха 26..31, на наветренном побережье и при дожде до 22°С.
В ночь на четверг небольшая и переменная облачность. В начале ночи пройдёт кратковременный дождь, возможно гроза.Ветер восточных направлений 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 14..20°С. Днем небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт дождь. Ветер восточных направлений 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 25..31, на наветренном побережье до 22°С.